Бойкот агрегаторам. Уже второй день таксисты отказываются выходить на линию, протестуя против снижения тарифов.

Бойкот агрегаторам. Уже второй день таксисты отказываются выходить на линию, протестуя против снижения тарифов.Сегодня Владимирские таксисты не за рулем - на ногах. У многих выключены телефоны. В утренний час пик заказы от известных агрегаторов игнорируют. На забастовку Светлана пришла одна из первых.- Когда работаешь по 14 часов - устаешь.- Часто у Вас такой график?- Практически каждый день.- А как семья реагирует ?- Они понимают, так как ипотека, кредиты, трое детей, - говорит Светлана, водитель таксиСейчас агрегаторы забирают 25 процентов от стоимости поездки, плюс несколько процентов идет на обслуживание автомобиля и бензин. Но что таксисту головная боль, то пассажиру радость. Поездка по городу выходит не больше 100 рублей. Такие ставки вынуждают водителей работать по 14-16 часов в день, аварийные ситуации на дорогах - следствие усталости, говорят водители.- Я не хочу, чтобы меня вез водитель, который отработал 16 часов. Потому что я не знаю, что с ним может случится за это время. Страдает моя безопасность и безопасность других пассажиров... Но Яндекс на уступки никаким образом не идет. Поэтому водители приняли такое решение - бойкотировать... На данный момент Яндекс ушел в глухую оборону, - комментирует ситуацию Никита Штых, видеоблогер ютуб канала ТТ (Москва).Ильхам Худиев в такси уже 10 лет. Последние полгода семью видит только по ночам, когда родные спят. Больше всего возмущает поведение виртуального посредника. Устанавливая цену за поездку, агрегатор при этом никакой ответственности за жизнь и здоровье пассажиров и водителей не несет. Если что случится - виноват водитель.- Рабство. Это рабство. Сколько процентов сейчас берет агрегатор? Все вместе - 25 процентов, и я не знаю куда идет все это. 25 процентов, чтобы на работу выходить. Я не знаю, буду ли я работать или нет, смогу или нет, но 700 рублей дай! Потому что там же голодные люди сидят.У них же дети умирают от голода. Да у меня со смены остается всего 500-700 рублей, но в лучшем случае выходные 1000. Я для этого должен делать 30 заказов, а вы представляете, что в этих пробках 30 заказов? - возмущается Ильхам Худиев водитель таксиНесмотря на то, что забастовка всероссийская, у Глобуса не больше 15 машин. По словам таксистов, в интернете их поддерживают многие, но открыто возмущаться не рискуют. Боятся потерять работу. Отчаянные же готовы идти до конца, обещают: если требования не удовлетворят, то еще не раз откажутся ответить на звонок.Юлия Болдина, Александр Чунаев. Вести-Владимир.