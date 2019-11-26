Открытая сменная общеобразовательная школа № 8 - единственное учебное заведение в городе, где можно заочно получить среднее образование.

Открытая сменная общеобразовательная школа № 8 - единственное учебное заведение в городе, где можно заочно получить среднее образование.Юрий Куликов, директор ОСОШ №8: «Заочное обучение - самая востребованая форма сейчас, и мы последние 10 лет. Вообще мы заочным обучением занимаемся с 2003 года, последние 10 лет у нас только заочное обучение, ну и экстернат, оно показало свою востребованность... У нас 70-80 человек 11-ти классников получают аттестаты о среднем образовании. И поступают, куда хотят, самое лучшее достижение - Бауманка.»В школе сейчас учатся 398 человек, это заочники и экстернат. Вечерняя или, как её раньше называли, школа рабочей молодежи, востребована у владимирцев. Здесь заочно учатся взрослые люди, которые по каким-то причинам не смогли закончить обычную школу. Так же в школе обучаются бывшие школьники, которые не смогли сдать ЕГЭ и ОГЭ с первого раза. Сейчас по статистике во Владимире живут больше 3-х тысяч человек без среднего образования. При этом с 2020 года департамент образования области уменьшил финансирования вечерней школы в 10 раз, с 35 тысяч рублей до трех с половиной на ученика в год . На эти деньги школа проживет максимум месяц. Что будут делать практически четыре сотни учеников, неясно.