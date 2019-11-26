Сейчас она оформляет инвалидность

В одном из гаражных кооперативов в городе Владимире 23 февраля бродячие собаки буквально растерзали местную жительницу. Она смогла прийти в себя лишь в реанимации, и сейчас через суд собирается взыскать с городской администрации и компаний, занимающихся отловом бродячих собак, компенсацию в размере 1,5 млн рублей.По судебно-медицинским заключениям, женщина получила травмы средней тяжести. В данный момент она оформляет инвалидность и с трудом передвигается. На лечение пришлось потратить полмиллиона рублей. Эту сумму, а также ещё 1,5 млн рублей за моральный ущерб она намеревается взыскать с Администрации города Владимира, ООО «Амест» и ООО «Атлант», занимающихся отловом бродячих животных по контракту. Рассмотрение дела начнётся в декабре.