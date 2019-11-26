Руководство коммерческой строительной организации заключило договор на строительство ФАПа в рамках реализации региональной программы.

Руководство коммерческой строительной организации заключило договор на строительство ФАПа в рамках реализации региональной программы. Но работы организацией не были выполнены полностью, в то время как в документах, предоставленных к оплате, указывался полный объем. Таким образом руководители организации обманом похитили денежные средства в сумме более 190 тыс. рублей.На основании материалов УЭБиПК УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело, сообщает