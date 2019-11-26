По версии следствия, подрядчик предоставил документы на оплату полного объема предусмотренных договором работ, фактически исполнив их только частично.

18 ноября сотрудниками следственной части СУ УМВД России по Владимирской области по материалам УЭБиПК УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства.В августе 2018 года данная организация заключила договор на выполнение работ, реализуемых в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» (нацпроект «Здравоохранение»), по строительству фельдшерско-акушерского пункта.По версии следствия, в период с августа по октябрь 2018 года руководители организации путем обмана и злоупотребления доверием, не выполнив всех работ, предусмотренных договором, предоставили документы на оплату полного объема и похитили денежные средства в сумме более 190 тыс. рублей.В отношении руководства организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся первоначальные следственные действия, в том числе направленные на установление других аналогичных эпизодов преступной деятельности.