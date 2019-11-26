Изъята партия готовой молочной продукции общим весом 350кг, без маркировки и этикеток.

В Юрьев-Польском районе специалисты регионального Управления Россельхознадзора обнаружил нелегальный цех по производству молочной продукции. Предприниматель организовал его в здании бывшего детского сада. Он не был зарегистрирован в системе ФГИС «Меркурий». Сообщили в надзорном ведомстве.В цехе была обнаружена партия готовой молочной продукции общим весом 350кг, без маркировки и этикеток, в связи с этим установить дату выработки, сроки годности, состав продукции не представлялось возможным. Ветеринарно-сопроводительные документы, данные лабораторных исследований, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, декларации о соответствии предоставлены не были, что свидетельствует о нелегальном обороте молочной продукции. Продукция была признана опасной, изъята и утилизирована под контролем специалистов Управления.В отношении индивидуального предпринимателя проведена внеплановая проверка, по результатам которой выявлены и другие нарушения. Возбуждено дело об административном правонарушении.