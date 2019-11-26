70 тысяч рублей штрафа заплатит Михаил Щербаков из Волгограда. Эта история получила название "Живой щит".
70 тысяч рублей штрафа заплатит Михаил Щербаков из Волгограда. Эта история получила название "Живой щит".
9 февраля сотрудники ГИБДД почти сто километров гнались за 28-летним таксистом. Около поста ДПС на выезде из Владимира они попытались задержать лихача, но тот резко тронулся и попытался наехать на сотрудника полиции. При помощи дальнобойщиков его остановили под Лакинском. По информации регионального Следкома, на следствии и суде Щербаков признал вину и раскаялся. Кстати, из такси Щербаков ушел.