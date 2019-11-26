70 тысяч рублей штрафа заплатит Михаил Щербаков из Волгограда. Эта история получила название "Живой щит".

70 тысяч рублей штрафа заплатит Михаил Щербаков из Волгограда. Эта история получила название "Живой щит".9 февраля сотрудники ГИБДД почти сто километров гнались за 28-летним таксистом. Около поста ДПС на выезде из Владимира они попытались задержать лихача, но тот резко тронулся и попытался наехать на сотрудника полиции. При помощи дальнобойщиков его остановили под Лакинском. По информации регионального Следкома, на следствии и суде Щербаков признал вину и раскаялся. Кстати, из такси Щербаков ушел.