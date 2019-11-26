Напомним, страшная трагедия унесла жизни двоих детей в начале сентября.

Ковровский суд продлил срок содержания под стражей до 28 декабря водителю БМВ, сбившему насмерть двоих детей в Мелехове, сообщаетНапомним, в начале сентября. Около 8 вечера на улице Первомайской пятеро подростков переходили дорогу по пешеходному переходу. Одна из машин остановилась, пропуская детей. В это время по встречке на полной скорости на "зебру" вылетел черный БМВ, сбив насмерть двоих детей. В ходе доследственной проверки установлено, что водитель двигался с нарушением скоростного режима. В отношении 22-летнего Семена Федулина было возбуждено уголовное дело. В течение только этого года водитель более 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.В обоснование ходатайства следователь указал, что срок содержания обвиняемого под стражей по настоящему уголовному делу истекает 4 декабря, однако по делу необходимо составить обвинительное заключение и направить его с материалами уголовного дела прокурору для утверждения.Участвующий в деле прокурор ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей поддержал, просил его удовлетворить. Обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства следователя.Добавим, чтоточка в расследовании трагедии, которая в сентябре потрясла всю область, пока не поставлена. Родители подростков, погибших под колёсами лихача на пешеходном переходе в Мелехово считают, что виновник находился в состоянии опьянения. И .