Проблемы регионального здравоохранения планировалось обсудить сегодня на заседании Законодательного собрания.

Проблемы регионального здравоохранения планировалось обсудить сегодня на заседании Законодательного собрания. Но врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова, которая должна была отчитаться перед депутатами о ситуации в системе здравоохранения в области, на заседание не явилась.Фракции неоднократно просили, чтобы Марина Чекунова выступила перед депутатами. В итоге наболевшие вопросы по больницам в Струнино и Оргтруде и сложившемуся кадровому коллапсу остались без ответа. В ходе заседания выяснилось, что Чекунова - в отпуске и даже не собиралась ни перед кем отчитываться. По мнению депутатов, ее позиция учтется во время утверждения ее кандидатуры на должность. В итоге вопрос о состоянии региональной медицины перенесен на следующее заседание, которое состоится 19 декабря.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «Огромное количество проблем, и, конечно, хотелось бы послушать мнение более высокого должностного лица, чем директор департамента. Мы прекрасно относимся к директору департамента, он, конечно, профессионал своего дела, но есть вице губернатор, который курирует это направление, многие вопросы, касающиеся финансирования без вице губернатора решаться не могут.»