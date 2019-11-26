Яна Поплавская собралась замуж за своего давнего возлюбленного, радиоведущего Евгения Яковлева. Популярная актриса рассказала о предстоящем громком событии.
<a href="https://33live.ru/novosti/26-11-2019-vse-radi-takogo-pozorishha-poplavskaya-otkazalas-ot-svadby-po-scenariyu-sobchak.html" target="_blank">Все ради такого позорища?: Поплавская отказалась от свадьбы по сценарию Собчак</a> - Яна Поплавская собралась замуж за своего давнего возлюбленного, радиоведущего Евгения Яковлева. Популярная актриса рассказала о предстоящем громком событии.
[url=https://33live.ru/novosti/26-11-2019-vse-radi-takogo-pozorishha-poplavskaya-otkazalas-ot-svadby-po-scenariyu-sobchak.html]Все ради такого позорища?: Поплавская отказалась от свадьбы по сценарию Собчак[/url] - Яна Поплавская собралась замуж за своего давнего возлюбленного, радиоведущего Евгения Яковлева. Популярная актриса рассказала о предстоящем громком событии.