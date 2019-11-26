Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина не боятся замарать
руки. Шестилетние двойняшки Лиза и Гарри с удовольствием участвуют в уборке.
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина не боятся замарать
руки. Шестилетние двойняшки Лиза и Гарри с удовольствием участвуют в уборке.
Сегодня, 26 ноября, наследники певицы и юмориста помогали
наводить порядок на кухне. Лиза вооружилась веником, а ее брат Гарри – пылесосом.
За процессом следила их мать Алла Пугачева.
"Все! Уже чисто", – сказала детям артистка, а после предложила
пообедать.
В ответ знаменитость услышала отказ. Лиза заявила, что ни она,
ни ее брат не сядут за стол пока не закончат уборку. После малышка обнаружила
на полу крошки. Она собрала их веником, а после попросила Гарри убрать все пылесосом.
Сын Пугачевой и Галкина быстро справился с задачей.
Отметим, что видео, на котором Лиза и Гарри хозяйничают дома, в личном "Инстаграм" опубликовал супруг Аллы Борисовны. Подписчики юмориста
похвалили ребятишек за любовь к чистоте.
В комментариях к публикации близкий друг знаменитого
семейства дизайнер Игорь Гуляев по достоинству оценил усердие двойняшек. "Ну,
какие же они у вас сладкие", – добавил кутюрье. Отметим, что сам Максим Галкин
сообщил, что его отпрыски всегда помогают по дому.
Напомним, и ее семья живут в роскошном замке в
подмосковной деревне Грязь. Дети Примадонны Гарри и Лиза ходят в
специализированный детский сад, где малышей обучают французскому языку его
носители. Все уроки проходят в форме игры. Дети также танцуют, поют в хоре, по
желанию могут брать уроки музыки. Плюс ко всему у двойняшек есть
гувернер-француз, выпускник Сорбонны, который приезжает к ним для занятий на
дом. Отметим, что воспитывать наследников и ее мужу помогают две
няни, которые тоже проживают в замке.