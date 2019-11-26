Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина не боятся замарать руки. Шестилетние двойняшки Лиза и Гарри с удовольствием участвуют в уборке.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина не боятся замаратьруки. Шестилетние двойняшки Лиза и Гарри с удовольствием участвуют в уборке.Сегодня, 26 ноября, наследники певицы и юмориста помогалинаводить порядок на кухне. Лиза вооружилась веником, а ее брат Гарри – пылесосом.За процессом следила их мать Алла Пугачева."Все! Уже чисто", – сказала детям артистка, а после предложилапообедать.В ответ знаменитость услышала отказ. Лиза заявила, что ни она,ни ее брат не сядут за стол пока не закончат уборку. После малышка обнаружилана полу крошки. Она собрала их веником, а после попросила Гарри убрать все пылесосом.Сын Пугачевой и Галкина быстро справился с задачей.Отметим, что видео, на котором Лиза и Гарри хозяйничают дома, в личном "Инстаграм" опубликовал супруг Аллы Борисовны. Подписчики юмористапохвалили ребятишек за любовь к чистоте.В комментариях к публикации близкий друг знаменитогосемейства дизайнер Игорь Гуляев по достоинству оценил усердие двойняшек. "Ну,какие же они у вас сладкие", – добавил кутюрье. Отметим, что сам Максим Галкинсообщил, что его отпрыски всегда помогают по дому.Напомним, и ее семья живут в роскошном замке вподмосковной деревне Грязь. Дети Примадонны Гарри и Лиза ходят вспециализированный детский сад, где малышей обучают французскому языку егоносители. Все уроки проходят в форме игры. Дети также танцуют, поют в хоре, пожеланию могут брать уроки музыки. Плюс ко всему у двойняшек естьгувернер-француз, выпускник Сорбонны, который приезжает к ним для занятий надом. Отметим, что воспитывать наследников и ее мужу помогают двеняни, которые тоже проживают в замке.