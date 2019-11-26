Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал свой минувший бой против мексиканца Сауля Альвареса, который прошел второго ноября. 36-летний россиянин объяснил причины своего поражения и хочет реванша.

Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал свой минувший бой против мексиканца Сауля Альвареса, который прошел второго ноября. 36-летний россиянин объяснил причины своего поражения и хочет реванша."Канело не выиграл бы у меня, если бы бой прошел после моего полноценного отдыха от предыдущего боя с Энтони Ярдом, к которому я начал свою подготовку в начале мая, — пишет Ковалев в своем личном Instagram-аккаунте. – Не был бы я в таких условиях, был бы готов к бою на 100 процентов"."Тем не менее, я принял вызов, поскольку не умею включать заднюю, когда мне брошен вызов. Даже при всех условиях я надеялся на победу. Но мне не хватило бензина, я потерял самоконтроль – это было просчитано командой Канело"."Поэтому если Канело и правда считает, что выиграл у меня, то он должен подтвердить это в реванше. Его можно провести, например, в мае 2020 года. А так – победа Канело".Напомним, что второго ноября Ковалев потерпел поражение от Альвареса: в 11 раунде российский боксер был отправлен в нокаут и потерял титул чемпиона WBC в полутяжелом весе.