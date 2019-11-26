26.11.2019

2019-11-26 10:30:32

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (44(9693) от 26 ноября 2019 года).

НАГРАДА ВРУЧЕНА СЕМЬЕ ГЕРОЯ

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов передал орден Мужества семье погибшего оперуполномоченного по особо важным делам ОСБ УВД на Московском метрополитене старшего лейтенанта полиции Максима Веялко. Читайте на странице 2.



КТО САМЫЙ МЕТКИЙ?

Прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова среди руководителей подразделений ГУ МВД России по г. Москве и их заместителей. Турнир был приурочен ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Читайте на странице 2.



ТОРЖЕСТВЕННО И СТРОГО

Во 2-м оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве состоялся праздник в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Читайте на странице 3.



«АЛМАЗ И В ГРЯЗИ НАВСЕГДА ОСТАЁТСЯ АЛМАЗОМ…»

В Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького у Памятного камня на Аллее Героев состоялся митинг, посвящённый 31-й годовщине со дня образования в системе органов внутренних дел подразделений по борьбе с организованной преступностью. Подробности читайте на странице 4.



«ФЕФОЧКА»

Детям — всё самое лучшее! Многие родители, памятуя эту заповедь, безудержно вкладываются в образование, дополнительные занятия и развивающие уроки для своих чад. Но, к сожалению, доверие частным педагогам не всегда бывает оправданным. Читайте на странице 4.



О ПОРЯДКЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Юношам и девушкам, планирующим связать свою судьбу со службой в московской полиции, а ближайшие годы — с обучением в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя, мы решили помочь. Читайте на странице 5.



ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ!

В Московском молодёжном театре под руководством Вячеслава Спесивцева принято решение возобновить традицию торжественных проводов в армию. Продолжение на странице 5.



«ДЕСЯТКА» ВЗЯТОК НЕ БЕРЁТ!»

29 ноября кавалеру ордена Дружбы полковнику милиции Василию БАРДАКУ исполняется 65 лет! Читайте на странице 6.



«ИЗ ТЕХ, КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫИГРАЛ ВОЙНУ»

«Во время завтрака в Ленинграде, когда произносились тосты, маршал Жуков попросил моего сына, до сих пор остававшегося в стороне, предложить свой тост…». Читайте на странице 7.



РИСК ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей КАРПОВ вручил благодарственные письма и ценные подарки четверым подросткам, которые проявили мужество и героизм на пожаре. Подробности читайте на странице 7.



СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

В рамках проведения второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2019» на Московской молодёжной антинаркотической площадке прошли тематические мероприятия для московских вожатых Мосгортура Департамента культуры г. Москвы, учащихся школы № 1529 имени А.С. Грибоедова, студентов Первого московского образовательного комплекса и других учебных заведений. Читайте на странице 7.



БРАЛИ «ВОСКРЕСА» В БУДНИЙ ДЕНЬ

В прошлом году 40-летие Отряда милиции особого назначения торжественно отмечалось в Кремлёвском Дворце. Продолжение на странице 8.



«МОСГАЗ» ПРОТИВ БАНКОМАТА

Дело оказалось громким и в прямом, и в переносном смысле. Читайте на странице 9.



МАСЛО «ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ»

В последние год-два на обочинах дорог, тем более в пределах столицы и ближайших её пригородов, практически не встретишь «диких» продавцов «незамерзайки», что было актуальным трендом ещё несколько лет назад. Подробнее на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



«ОН БЫЛ УМА БОЙКОГО И СМЕТЛИВОГО»

Помните, как там у Пушкина в «Евгении Онегине»: «К Таlon помчался: он уверен, что там уж ждёт его Каверин». Читайте на странице 11.



ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ – В ДОКУМЕНТАХ

Полковник милиции Алексей ЕРЕМЕЙКИН — поистине славная личность. Кавалер ордена Ленина, высшей советской награды, и ещё двух орденов, он оставил яркий след в истории милиции Москвы и Московской области. Читайте на страницах 12-13.



БОЛЕЕ ИЗВЕСТЕН КАК ВЕЛИКИЙ ТРЕНЕР

Как будто всё было как вчера, и всё же его футбольная карьера, как и вся жизнь, уложилась в рамки прошлого века. Продолжение на странице 14.



БЫЛ ТАК ПЕЧАЛЕН ЭПИЛОГ

В настоящее время почти все здания на Никольской улице самой разной принадлежности — от жилых до пивных и церковных, а в былые времена дома были сплошь торговых людей да боярских, но всегда выделялся дом Шереметевых. Читайте на странице 14.



ОДНА ИЗ ТРЁХ ЕГО ПРОФЕССИЙ

«Влияние неформальной сферы межличностного общения на формирование человека и его социальное поведение» — это тема кандидатской диссертации по прикладной социологии Владимира ЮМАТОВА. Читайте на странице 15.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Читайте на странице 16.



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