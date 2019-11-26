Конец года для главной светской львицы Москвы певицы Алены Кравец ознаменовался радостным событием. Муж наконец-то позволил ей повидаться с единственной доченькой – красавицей Даниеллой. Корреспондент Дни.ру выяснил подробности встречи на Эльбе.

Конец года для главной светской львицы Москвы певицы Алены Кравец ознаменовался радостным событием. Муж наконец-то позволил ей повидаться с единственной доченькой – красавицей Даниеллой. Корреспондент "Дни.ру" выяснил подробности "встречи на Эльбе"."Я не видела дочку больше полугода, – вытирает шелковым платочком слезы Аленушка. – Муж сказал, что мой образ жизни и поведение не соответствуют тому, какой в его представлении должна быть мать. Ему не нравилась моя известность, мои эротические снимки, экстравагантное поведение, толпы поклонников вокруг, "богемный" образ жизни. Он считал, что я плохо влияю на девочку"."Я валялась у него в ногах, рыдала, умоляла не увозить от меня кровиночку, но муж был непреклонен – с этого года дочка учится за границей. Я всего несколько раз могла поговорить с ней по телефону, представляете мое состояние?! – продолжает Алена. – При помощи своего адвоката она пыталась решить проблему, но влияние и деньги мужа сделали свое черное дело".Но такого поворота Алена Кравец явно не ожидала – муж неожиданно вернул дочку в Москву. И не только привез, но и позволил встретиться с матерью. "Мы с ним сели за стол и как взрослые люди все обговорили, – говорит Кравец. – Мы сняли спорные вопросы, сгладили острые моменты и договорились о том, кто, сколько и как может заниматься воспитанием Даниеллы. По крайней мере, теперь у меня не будет полного запрета на встречи".24 Ноя 2019 в 5:02 PSTбожится, что впредь будет идеальной матерью. Она, прямо как героиня Людмилы Гурченко в фильме "Любовь и голуби" говорит: "Ну, хочешь.. я научусь печь пироги? Я их сама люблю... Я все, все сама буду стирать... хочешь? Ну скажи, скажи, какой ты хочешь, чтобы я стала?"28 Сен 2019 в 7:31 PDTО том, что в семью снова пришел мир можно судить и по тому обстоятельству, что дочь Алены приехала на недавнюю фотосессию Кравец с известным ресторанным критиком Дмитрием Штукиным. Но об этом – позже.