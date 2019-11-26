Он вышел на первый лёд

«Меня поражают люди, которые выходят на лёд, как только он появился. Ладно, когда наледь на мелководной речке или у берега. Провалишься - успеешь выбраться. Но когда рыбаки, чтобы поймать парочку рыбинок, выходят на лёд в 2-3 сантиметра, диву даёшься! Мой муж тоже рвётся на рыбалку, мол, на речке лёд встал. Как отговорить и объяснить, что это очень опасно?», - Т. Демидова, Владимир.Чем опасен?Первый лёд, из года в год объясняют региональные спасатели - самый коварный и опасный. Как только наступают минусовые температуры, воду «схватывает» первая ледяная корка, которая на первый взгляд спокойно выдержит человека. Пару ночей с отметкой «минус» - и рыбаки как один бегут за удочками и буром. А зря. Именно это время чревато опасностями и даже трагедиями.Так, в нашей области произошло первое ЧП - 55-летний мужчина утонул в популярном у рыбаков водоёме в деревне Глазово Суздальского района. Он вышел на первый лёд.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, произошла трагедия 23 ноября. В тот день, согласно данным Gismeteo, температура воздуха не опускалась ниже 8 градусов по Цельсию. Днём и вовсе было всего -5.А лёд на водоёмах, как уточнили спасатели, будет крепким только при устойчивых отрицательных температурах в течение2-х недель. На реках лёд и вовсе встаёт значительно позже, когда ночные температуры стабильно будут держаться около -10.При каких именно обстоятельствах произошла трагедия, пока выясняют. Зато доподлинно известно, что на водоёме был выставлен аншлаг о том, что выход на лёд запрещён.Как доказать?15 ноября в области стартовал месячник безопасности людей на водных объектах - сотрудники МЧС проводят широкую профилактическую работу: информируют людей, в особенности рыбаков, которые во что бы то ни стало хотят начать сезон зимней ловли. Чтобы наглядно показать буквально своим примером, в ведомстве прошли показательные выступления аварийно-спасательной службы. Сотрудники МЧС продемонстрировали, что даже на первый взгляд прочный лёд толщиной 5 сантиметров человека, увы, не выдержит. А ещё рассказали, что, если уж тяга к рыбалке слишком велика, и человек на свой страх и риск выходит на тонкий лёд, то с собой стоит взять элементарное средство самоспасения, например, верёвку с гвоздиками. При помощи неё можно выбраться на берег.Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко:«Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности. Надёжным для человека считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в солёной. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в местах, где много водной растительности, вблизи деревьев и камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3-х дней, то прочность льда снижается на 25 %. Её можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зелёного оттенка - прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или жёлтого цвета - наиболее ненадёжный. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания».