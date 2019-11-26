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<a href="https://33live.ru/novosti/26-11-2019-zagnannyj-v-ugol-xabenskij-rasskazal-o-predatelstve-bolnoj-rakom-zheny.html" target="_blank">Загнанный в угол Хабенский рассказал о предательстве больной раком жены</a> - Константин Хабенский стал очередным звездным гостем программы Ирины Шихман А поговорить? Прославленный актер, обычно не афиширующий подробностей своей частной жизни, на сей раз ответил на личные вопросы.