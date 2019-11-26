Встречи проходят в рамках мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району проводят мероприятия с самыми маленькими участниками движения. Накануне инспекторы посетили один из детских садов районного центра.Полицейские на понятном для ребят языке рассказали об основных правилах безопасного поведения на проезжей части, напомнив о значении сигналов светофора. Сотрудники ОГИБДД отметили, что ребята отлично усвоили информацию, которая была озвучена на предыдущих занятиях, и сейчас уже самостоятельно верно отвечают на вопросы о Правилах дорожного движения.В рамках занятия, используя специальный реквизит, стражи порядка изучили с дошколятами дорожные знаки, большинство из которых воспитанники детского сада встречают по пути домой. Также ребятам напомнили о важности соблюдения правил личной безопасности при нахождении в общественном транспорте и автомобиле, отметив, что все юные пассажиры обязательно должны находиться в специальных удерживающих устройствах и быть пристегнутыми.Прощаясь с гостями в погонах, мальчишки и девчонки пообещали, что непременно будут соблюдать все Правила дорожного движения.