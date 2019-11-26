Самого влиятельного олигарха Украины Игоря Коломойского на Западе недолюбливают. Отдуваться приходится президенту Владимиру Зеленскому. Международный фонд поставил властям Незалежной условие: официальный Киев не получит ни цента, если не прекратит сотрудничать с одиозным бизнесменом. Перед страной замаячил зловещий призрак дефолта, предупреждают эксперты.

Самого влиятельного олигарха Украины Игоря Коломойского на Западе недолюбливают. Отдуваться приходится президенту Владимиру Зеленскому. Международный фонд поставил властям Незалежной условие: официальный Киев не получит ни цента, если не прекратит сотрудничать с одиозным бизнесменом. Перед страной замаячил зловещий призрак дефолта, предупреждают эксперты.Миссия МВФ работала на Украине на прошлой неделе. Киев рассчитывает на программу финансирования в размере 5-6 миллиардов долларов. Но увидеть эти деньги страны, кажется, не суждено: переговоры ни к чему не привели.Камнем преткновения стал олигарх Игорь Коломойский – самый влиятельный бизнесмен Украины. На Западе его недолюбливают, но многому ему обязан.МВФ тесные отношения олигарха и президента напрягают. Организация выдвинула условие: официальный Киев должен дистанцироваться от бизнесмена, в противном случае нового кредитного транша властям страны не видеть.По мнению финансового аналитика Сергея Фурсы, переговоры с валютным фондом закончились неудачно из-за влияния скандального бизнесмена на президента. "Программы МВФ в этом году не будет. Рынки видят, что не готов на конфликт с Коломойским, даже когда под угрозой оказывается макроэкономическая стабильность Украины", – цитирует эксперта портал "Украина.ру".Звонит Президент Зеленский в МВФ:- Алло, международный валютный фонд?- Да!- А переведите мне деньги.- Переводим: деньги это "mоnеу"Классная шутка, надо будет её "95-му кварталу" предложить... Зимой страна просто ухохочется...Адам Смит— Direct democratic (@frei_aw)Президент долженрешить что ему важнее – будущее страны или мир с Коломойским, считает Фурса. Схожего мнения придерживается и израильский политолог Соломонн Манн. Разрыв сотрудничества с валютным фондом может привести к дефолту Украины, полагает аналитик."Надо встать на колени перед МВФ, но не позволять произойти дефолту", – уверен эксперт.Сам Коломойский в недавнем интервью обмолвился: дескать, не получим деньги от МВФ, возьмем у России. Москва готова предоставить Киеву 100 миллиардов долларов в год, утверждает олигарх. На чем основано столь смелое заявление – непонятно. Эксперты полагают, что таким образом скандальный бизнесмен пытается шантажировать Запад.