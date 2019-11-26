В Таллине на совместной с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева и Москвы очень сложные отношения, но между странами начался диалог.

В Таллине на совместной с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева и Москвы очень сложные отношения, но между странами начался диалог, передает "Интерфакс".Как отметил Зеленский, диалог продолжится в нормандском формате на встрече лидеров четырех государств.Украинский президент подтвердил, что в понедельник у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что вопрос встречи в нормандском формате не обсуждался."Мы не обсуждали нормандский формат, мы уважаем наших партнеров и его будем обсуждать 9 декабря вчетвером: лидеры Германии, Франции, Украины и России", — отметил Зеленский.По словам Зеленского, в разговоре с российским лидером он выразил удовлетворение, что на Украину вернулись задержанные ранее корабли. "Как вы знаете, они вернулись с меньшим оборудованием и мы говорили, чтобы российская сторона вернула все, что было на кораблях, но можно и больше", — сказал украинский президент.Кроме того, Зеленский сообщил, что он и Путин говорили о поставках и транзите газа. "Год заканчивается и пора подписать долгосрочное соглашение", — отметил он.