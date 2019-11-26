В результате произошедшего в Албании землетрясения магнитудой 6,4 погибли, по меньшей мере, семь человек, 325 - пострадали.

В результате произошедшего в Албании землетрясения магнитудой 6,4 погибли, по меньшей мере, семь человек, 325 — пострадали, передает ТАСС.По информации местных СМИ, пострадавшие доставлены в больницы Дурреса и Тираны. Спасательная служба приняла в общей сложности около 400 звонков с просьбами о помощи. Отменены занятия в образовательных учреждениях в городах Тирана, Дуррес и Лежа.Разрушено несколько зданий недалеко от Дурреса. Спасатели продолжают разбор завалов. Толчки ощущали жители албанской столицы, Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Греции, Хорватии и некоторых южных провинций Италии.