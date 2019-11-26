Житель Подмосковья наткнулся на двух волков, двигаясь по трассе в поселке Большие Вяземы. Уточняется, что животных уже встречали в Одинцовском городском округе. Местные жители не на шутку ..

Житель Подмосковья наткнулся на двух волков, двигаясь по трассе в поселке Большие Вяземы. Уточняется, что животных уже встречали в Одинцовском городском округе.Местные жители не на шутку перепугались из-за такого соседства. По мнению экспертов, животные, которых встретил автомобилист в Больших Вяземах, могли содержаться в неволе. Возможно, бывший хозяин решил выпустить их в дикую природу, пишет .