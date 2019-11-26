Жители микрорайона окажутся фактически отрезаны от областного центра, поскольку дорожные развязки, согласно проектным схемам в границах района не предусмотрены.

Упрдор намерен запретить повороты в Энергетике и Юрьевце (Институтский городок). Жители микрорайона окажутся фактически отрезаны от областного центра, поскольку дорожные развязки, согласно проектным схемам в границах района не предусмотрены. Глава Юрьевца и неравнодушные жители собираются выступить с петицией за сохранение существующей схемы движения.Собрание будет проходить завтра у здания администрации микрорайона, сообщают пользователи