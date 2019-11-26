20-летняя жительница Александрова пришла к бывшему однокласснику, но в квартире оказалась только 77-летняя бабушка ее приятеля

20-летняя жительница Александрова пришла к бывшему однокласснику, но в квартире оказалась только 77-летняя бабушка ее приятеля. Девушку вывели из себя нравоучения пожилой женщины, и она нанесла пенсионерке 94 удара ножом. В результате полученных ранений бабушка скончалась в больнице.Нож в руках у этой девушки оказался не первый раз. Следствием установлено, что ранее, в этой же квартире, обвиняемая нанесла ножевые ранения отцу бывшего одноклассника.Заключением комиссии девушка признана вменяемой, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.Кроме того, судом в пользу потерпевших в счет компенсации причиненного морального вреда взыскано два миллиона рублей, сообщает областной Следственный комитет.