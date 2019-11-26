Потерпевшая просит возместить ей 1,5 млн. рублей, потраченных на лечение и в качестве компенсации морального вреда ей и ее родственникам

Потерпевшая просит возместить ей 1,5 млн. рублей, потраченных на лечение и в качестве компенсации морального вреда ей и ее родственникамНапомним,в гаражном кооперативе «Восточный-2», на улице Добросельской. Она отбивалась от стаи до тех пор, пока не потеряла сознание. Трагедия произошла зимой, но пострадавшая до сих пор находится на инвалидности, с трудом может ходить. На лечение была потрачена сумма полмиллиона рублей. Еще столько же потерпевшая просит взыскать в качестве компенсации морального вреда и 500 000 за моральные страдания, которые испытали ее муж и дочь.Ответчиками в суде будут выступатьадминистрации г. Владимира, Управление ЖКХ администрации г.Владимира, ООО «Амест», ООО «Атлант» . Судебное заседание состоится 11 декабря, сообщает