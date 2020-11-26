Вследствие курения в квартире, произошло загорание пастельных принадлежностей.

Два человека пострадали в результате пожара в квартиремногоквартирногодома в поселке Берёзка Петушинского района. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе регионального МЧС.Сообщение о возгорании поступило в среду, 25 ноября, в 22.25. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место. Вследствие курения в квартире, произошло загорание пастельных принадлежностей и имущества. Пожар был ликвидирован на площади 4 кв. м. В результате пострадали 2 человека. Мужчина - 1958 г. р., личность второго человека устанавливается. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 11 человек личного состава.