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<a href="https://33live.ru/novosti/26-11-2020-29-noyabrya-vo-vladimirskom-filiale-ranxigs-projdet-den-otkrytyx-dverej-v-rezhime-onlajn.html" target="_blank">29 ноября во Владимирском филиале РАНХиГС пройдет День открытых дверей в режиме онлайн</a> - В это воскресенье, 29 ноября, во Владимирском филиале Президентской академии в режиме онлайн пройдет День открытых дверей. Какие новые направления появятся в следующем учебном году? И какими