В регионе проходит Акция "Добро в дом". За четыре месяца благотворительный фонд "ПроДобро" при поддержке компании "Аскона" передала тысячу матрацев, одеял и подушек в социальные учреждения Владимирской области. На этот раз помощь оказали социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.
В регионе проходит Акция "Добро в дом". За четыре месяца благотворительный фонд "ПроДобро" при поддержке компании "Аскона" передала тысячу матрацев, одеял и подушек в социальные учреждения Владимирской области. На этот раз помощь оказали социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.
"Добро в каждый дом" - именно такой девиз у акции. Она инициирована депутатом Заксобрания, членом попечительского совета благотворительного центра "ПроДобро" Алексеем Говыриным и призвана помочь людям, которые находятся в непростой жизненной ситуации.
Алексей Говырин, депутат Законодательного собрания Владимирской области:
- Сегодня мы передаем около 30 наборов, а вообще эта акция будет действовать во всей Владимирской области, во всех городах. Наша цель в данном случае - мы комплектуем наборы мебели, матрацы, кровати, подушки, и передаем им малообеспеченным семьям, семьям с большим количеством детей, многодетным семьям. Тем самым помогаем им улучшать качество их жизни.
Во Владимире более пятисот семей
нуждаются в поддержке. Это семьи
воспитывающие детей-инвалидов,
малообеспеченные, и многодетные.
Татьяна Мачинскене, исполняющая обязанности директора владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних:
- Сердечно благодарны благотворительному фонд "Про добро" за оказанную помощь той категории семей с детьми, которые нуждаются в помощи и надеемся на дальнейшее сотрудничество. // Потому что потребность безусловно есть всегда. И по отзывам наших получателей, конечно, замечательные матрацы. Люди узнают, спрашивают, ждут.
В течение недели все 30 матрацев будут переданы семьям. Один из них получила - семья Феофановых. По словам
мамы Ирины, для них такая поддержка крайне важна.
Ирина Феофанова:
- Купила как раз кровать ребенку. Позвонили, сказали, что есть такая возможность получить матрац... а мы как раз хотели покупать. Получилась так очень удачно для нас.
В ближайшее время
новая партия матрацев, одеял и подушек отправится в ковровский центр поддержки семьи, материнства и детства
и другие социальные учреждения области.
Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести Владимир".