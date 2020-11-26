В регионе проходит Акция "Добро в дом". За четыре месяца благотворительный фонд "ПроДобро" при поддержке компании "Аскона" передала тысячу матрацев, одеял и подушек в социальные учреждения Владимирской области. На этот раз помощь оказали социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.

В регионе проходит Акция "Добро в дом". За четыре месяца благотворительный фонд "ПроДобро" при поддержке компании "Аскона" передала тысячу матрацев, одеял и подушек в социальные учреждения Владимирской области. На этот раз помощь оказали социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних."Добро в каждый дом" - именно такой девиз у акции. Она инициирована депутатом Заксобрания, членом попечительского совета благотворительного центра "ПроДобро" Алексеем Говыриным и призвана помочь людям, которые находятся в непростой жизненной ситуации.Алексей Говырин, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Сегодня мы передаем около 30 наборов, а вообще эта акция будет действовать во всей Владимирской области, во всех городах. Наша цель в данном случае - мы комплектуем наборы мебели, матрацы, кровати, подушки, и передаем им малообеспеченным семьям, семьям с большим количеством детей, многодетным семьям. Тем самым помогаем им улучшать качество их жизни.Во Владимире более пятисот семейнуждаются в поддержке. Это семьивоспитывающие детей-инвалидов,малообеспеченные, и многодетные.Татьяна Мачинскене, исполняющая обязанности директора владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних:- Сердечно благодарны благотворительному фонд "Про добро" за оказанную помощь той категории семей с детьми, которые нуждаются в помощи и надеемся на дальнейшее сотрудничество. // Потому что потребность безусловно есть всегда. И по отзывам наших получателей, конечно, замечательные матрацы. Люди узнают, спрашивают, ждут.В течение недели все 30 матрацев будут переданы семьям. Один из них получила - семья Феофановых. По словаммамы Ирины, для них такая поддержка крайне важна.Ирина Феофанова:- Купила как раз кровать ребенку. Позвонили, сказали, что есть такая возможность получить матрац... а мы как раз хотели покупать. Получилась так очень удачно для нас.В ближайшее времяновая партия матрацев, одеял и подушек отправится в ковровский центр поддержки семьи, материнства и детстваи другие социальные учреждения области.Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести Владимир".