Финальное заседание по громкому делу. Объявлен приговор Евгению Яскину. Больше года длились судебные заседания.

Финальное заседание по громкому делу. Объявлен приговор Евгению Яскину. Больше года длились судебные заседания.Всё время, пока судья зачитывал приговор, Евгений Яскин стоял с опущенной головой. Бывший главный врач владимирской больницы скорой помощи свою вину признал, раскаялся и добровольно отдал взятку в один миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей.Роковая для медика сделка произошла в феврале прошлого года - за содействие при проведении электронных торгов на поставку двух рентгеновских аппаратов, от коммерческой организации Яскин получил вознаграждение - по классификации Уголовного кодекса, в особо крупном размере. На судебныхпрениях, бывший руководитель Красного креста заявил, что наказанием для него послужила уже сама огласка дела и следом за ней общественное осуждение.Евгений Яскин, подсудимый:- Прошу суд учесть смягчающие обстоятельства и моё признание, не наказывать меня строго и предоставить возможность мне ещё поработать врачом и принести пользу для жителей Владимирской области.Евгений Яскин занимал пост главврача владимирской больницы скорой помощи с 2005-го года. Незадолго до заведения уголовного дела, получил звание Заслуженного работника здравоохранения России. Заслуги врача в медицине признал и гособвинитель. Прокурор настаивал на условном сроке и штрафе - кратном сумме взятки.В итоге суд принял во внимание смягчающие обстоятельства. Приговор - шесть лет условно, и штраф - один миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей. Часть имущества Яскинауже находится под арестом.Роман Брюханов, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Владимирской области:- Суд согласился фактически с видом и размером назначенного наказания, то есть это лишение свободы условно, сократив испытательный срок на один год - с пяти до четырёх лет. Также принял во внимание категорию преступления и общественную опасность. Назначил наказание, в том числе, с применением дополнительного наказания в виде штрафа. И лишение права занимать должности в государственных и муниципальных органах здравоохранения.Сам ЕвгенийЯскин, который, к слову, сейчас работает травматологом-ортопедом в спортивной организации, не пояснил, будет ли он обжаловать приговор.- Вы согласны...- Я не буду комментировать ничего.- Мы ни с чем не согласны.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".