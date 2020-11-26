Из 1559 развёрнутых коек занято около 84%.

26 ноября состоялся традиционный брифинг по ситуации с коронавирусом. Директор департамента здравоохранения Елена Утёмова рассказала о заполняемости ковидариев. Из 1559 развёрнутых коек занято около 84%.«Ведётся активная подготовка к перепрофилированию 5-ой горбольницы Владимира под коронавирусный госпиталь. Специалисты подключают кислород. Сейчас здесь 190 мест для лечения внебольничной пневмонии», - добавила главврач региона.Монтаж оборудования проходит также во 2-ой горбольнице областного центра. В департаменте планируют перепрофилировать учреждение в ковид-госпиталь к 1 декабря.