Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Мурома.

Возбуждено уголовное делов отношении 57-летнего жителя Мурома. Противоправная деятельность, связанная с контрабандой изделий военного назначения, пресечена сотрудниками регионального Управления ФСБ.По версии следствия, в июнемужчина через Интернет приобрел несколько изделий, относящихся к продукции военного назначения, которые используются в создании систем управления в составе военной техники.Далее злоумышленник поместил изделия в почтовое отправление для пересылки неустановленному лицу в КНР. После этого, данные предметы контрабанды были изъяты сотрудниками ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий.