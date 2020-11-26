Сам Королев просил оставить его под домашним арестом.
В
отношении
генерального директора ООО «Владимиртеплогаз» 42-летнего Александра Королева сегодня суд избрал меру пресечения в
виде
ареста. Его
взяли под стражу прямо в зале суда до 23 января 2021 года включительно. Сам Королев просил оставить его под домашним арестом.
Напомним, он в
присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. В
сентябре Королев, используя свои полномочия, незаконно подписал приказы о выплате себе полугодового вознаграждения по итогам работы за 2019 год в размере более 1,5 миллионов рублей, заместителю главного директора и главному бухгалтеру «Владимиртеплогаза» в общей сумме – более 1,4 миллионов рублей.