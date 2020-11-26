Против него возбуждено уголовное дело по статье «присвоение и растрата».

Октябрьский районный суд Владимира по ходатайству следственного комитета избрал меру пресечения для генерального директора «Владимиртеплогаза» Александра Королёва в виде заключения под стражу. Руководителя на сумму 3 млн рублей.Под стражей он проведёт почти 2 месяца. Гендиректор арестован до 18 января 2021 года.Напомним, что против него возбуждено уголовное дело по статье «присвоение и растрата».Ранее мы писали, что в компании обвинения в адрес начальника.