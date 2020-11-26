До октября 2022 года все аттракционы должны быть зарегистрированы в установленном порядке.

Сегодня состоится вручение первого во Владимирской области свидетельства о государственной регистрации аттракциона руководству компании-владельца колеса обозрения «Небо 33» в Центральном парке культуры и отдыха Владимира.Правительство Российской Федерации утвердило Правила государственной регистрации аттракционов, основной целью которой является допуск к эксплуатации технически исправных аттракционов и их учёт. Полномочия по госрегистрации и надзору за техническим состоянием аттракционов возложены на органы гостехнадзора Российской Федерации. Во Владимирской области таким органом является региональная инспекция гостехнадзора.До октября 2022 года все аттракционы, которые подлежат государственной регистрации в Российской Федерации, должны быть зарегистрированы в установленном порядке.Фото: nebo-vladimir.ru