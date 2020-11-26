Казино Вулкан приглашает всех посетителей сыграть в лицензионные слоты и настольные игры от популярных провайдеров.

Игровые автоматы онлайн на сайте казино Вулкан

В каталоге представлены разработки компаний Игрософт, Новоматик, Белатра, Эвоплей Энтертейнмент и других. Чтобы запустить игровые автоматы онлайн, необходимо перейти в игровой зал по ссылке https://vulkanroyalcazino.com/gamehall/. Совершеннолетним геймерам доступны все азартные игры на деньги.

Ассортимент игровых автоматов

В каталоге казино Vulkan более 300 онлайн-игр. Для быстрого выбора автомата геймеры могут перейти в один из разделов: "Популярные", "Новинки", "Слоты", "Столы". В пределах каждой категории доступна дополнительная сортировка по отдаче, рейтингу или в алфавитном порядке. Также предусмотрен фильтр по производителю:



Igrosoft (Crazy Monkey, Fruit Cocktail, Keks);



Novomatic (Always Hot, Lucky Lady’s Charm Deluxe 10, Book Of Ra);



Play’n Go (Fire Joker, Book Of Dead, Legacy Of Egypt);



Belatra (Jewels, Chukcha, 7 Fruits);



Evoplay Entertainment (Fluffy Rangers, Hot Triple Sevens, Animal Quest).



Кроме избранных производителей, можно активировать вкладку "Все" или "Другие". Если игрок знает название конкретного автомата, он может воспользоваться строкой поиска. Он расположена в правой части страницы сайта.

Тестовый режим онлайн-слотов

Все игровые автоматы в каталоге поддерживают бесплатный игровой режим. Он загружается автоматически при нажатии на клавишу "Демо" на логотипе слота. Деморежим доступен всем игрокам даже без регистрации. Пополнять игровой баланс для тестовых ставок тоже не нужно.

После загрузки выбранной игры на балансе отобразится определенная сумма кредитов. Их количество варьирует в зависимости от производителя слота. В большинстве случаев гэмблеру будет доступна 1000 монет, которые он может тратить на ставки. Выигрыши, полученные в деморежиме, будут начисляться на счет, но вывести их нельзя.

Клуб Вулкан не ограничивает пользователей во время игры в деморежиме. На сайте нет лимитов по продолжительности игровой сессии или количеству спинов. При окончании кредитов на счете геймеру достаточно обновить страницу с игрой для начисления новых. Достижения игрока при этом будут аннулированы.

Тестовый режим автоматов позволяет выработать эффективную стратегию ставок. После ознакомления с правилами и возможностями автомата геймер в любой момент может перейти к реальной игре. Для этого потребуется пройти регистрацию и внести первый депозит. Авторизовавшись на сайте, пользователь получит доступ ко всем возможностям игрового клуба.

Выбирайте любой слот из каталога и начинайте играть бесплатно. Для игры в деморежиме не нужно создавать аккаунт или вносить депозит. Казино Vulkan предлагает запускать автоматы на сайте или в мобильном приложении.