Решения по формату обучения принимаются руководителями учреждений.

26 ноября состоялся традиционный коронавирусный брифинг, во время которого директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева рассказала о текущей ситуации. Она отметила, что дети почти не болеют ковидом. Карантины чаще всего вводят из-за заразившихся педагогов.«В пяти городах и районах семь классов вернулись к учёбе. Открылось пять частично закрытых ранее школ», - пояснила Ольга Беляева.Из-за ОРВИ полностью закрыто только две школы - в Сергеихе Камешковского раойна и в Курлове. Частично закрыты 14 школ.Из-за коронавируса закрыты отдельные классы в муромских и александровских школах. Вышли с карантина по Covid-19 шесть групп в Александровском, Гусь-Хрустальном и Муромском районах.Частично остаются закрытыми 11 групп в разных дошкольных учреждениях. Полностью закрыт только детсад в Иванищах Гусь-Хрустального района.Из 99 учреждений допобразования 59 работают в том числе в дистанционном режиме. Сохраняются очные индивидуальные занятия и занятия спортом на открытом воздухе«Решения по формату обучения принимаются руководителями учреждений. Если возникают вопросы, то нужно обращаться к классному руководителю или директору», - подытожила Ольга Беляева.