Осваивают бережливое производство и учатся работать в команде. Во Владимире провели очередную смену «Фабрики процессов». Так называется учебная производственная площадка на базе

Осваивают бережливое производство и учатся работать в команде. Во Владимире провели очередную смену «Фабрики процессов». Так называется учебная производственная площадка на базе регионального центра компетенций. В этот раз на “Фабрику” приехали сотрудники одного из предприятий области, которое производит мебель. В процессе тренинга участники воспроизводят процесс изготовления реальной детали и примеряют на себя разные роли. Татьяна