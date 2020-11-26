В Коврове направлено в суд уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя.

В Коврове направлено в суд уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в угонах автомобилей и причинении побоев.По информации регионального УМВД, в мае обвиняемый, ножницами повредив замок двери чужого автомобиля «ВАЗ 21074», проник в салон, запустил двигатель и, соединив провода, тронулся с места парковки, планируя покататься. Однако, спустя несколько метров, произошла блокировка руля. Фигурант, оставив автомобиль, скрылся с места.Спустя несколько дней обвиняемый вместе со своим 29-летним приятелем решили покататься на другом авто. Проверив несколько машин и поняв, что они заперты, приятели разбили окно одной из отечественных легковушек, проникли внутрь и завели её. Когда топливо закончилось, злоумышленники оставили автомобиль и скрылись.Также следователями установлено, что в октябре прошлого года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно нанес побои двум посетителям местного кафе.