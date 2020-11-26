"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Внуково г. Москвы задержан мужчина, подозреваемый в краже собаки", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Внуково города Москвы задержан мужчина, подозреваемый в краже собаки.
По имеющейся информации, местный житель вместе с женой и ребенком пришел в продуктовый магазин, расположенный на Рассказовской улице. Он привязал свою собаку по кличке Валли к перилам у входа, а сам отправился за покупками. Выйдя из магазина, мужчина не обнаружил своего питомца и обратился в территориальный отдел полиции.
Следствием ОМВД России по району Внуково города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.
В результате разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Московской области. Он пояснил, что увидел привязанную собаку около магазина и решил забрать ее себе.
В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Собака передана хозяевам. Они поблагодарили сотрудников полиции за профессионализм и отзывчивость», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк