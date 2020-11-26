"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Внуково г. Москвы задержан мужчина, подозреваемый в краже собаки", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Внуково города Москвы задержан мужчина, подозреваемый в краже собаки.По имеющейся информации, местный житель вместе с женой и ребенком пришел в продуктовый магазин, расположенный на Рассказовской улице. Он привязал свою собаку по кличке Валли к перилам у входа, а сам отправился за покупками. Выйдя из магазина, мужчина не обнаружил своего питомца и обратился в территориальный отдел полиции.Следствием ОМВД России по району Внуково города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.В результате разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Московской области. Он пояснил, что увидел привязанную собаку около магазина и решил забрать ее себе.В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Собака передана хозяевам. Они поблагодарили сотрудников полиции за профессионализм и отзывчивость», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк