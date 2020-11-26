Курил в квартире и устроил пожар. В Петушинском районе в поселке Березка загорелась квартира в пятиэтажке. Прибыв на место пожарные обнаружили, что возгорание происходит в одной из квартир

Курил в квартире и устроил пожар. В Петушинском районе в поселке Березка загорелась квартира в пятиэтажке. Прибыв на место пожарные обнаружили, что возгорание происходит в одной из квартир на 4 этаже. Как выяснилось позже, загорелась постель. Спасатели оперативно справились с огнем. Несмотря на то, что площадь пожара составила 4 кв.м., имеются пострадавшие. Екатерина Мищенко, начальник