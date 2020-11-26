В четверг, 26 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Минск. Глава ведомства встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В четверг, 26 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Минск. Глава ведомства встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Главной темой обсуждения стало развитие отношений двух стран. В ходе встречи Александр Лукашенко заявил о готовности к интенсификации связи с Москвой. Белоруссия хочет иметь не просто добрососедские, а очень близкие, братские отношения с Россией."Я всегда об этом говорил, – подчеркнул глава республики, – Просто не всегда хотели это повторять, особенно в России". По его словам, кому-то это было невыгодно, но время показало, что от тесных дружеских отношений двух стран "никуда не деться".Ранее политолог Валерий Карбалевич назвал приезд Сергея Лаврова в столицу Белоруссии предупреждением. Эксперт уверен: Москва остался недовольна тем, что Лукашенко не выполнил обещание по постепенному транзиту власти.В последние недели глава республики стал чувствовать себя увереннее благодаря поддержке силового блока. В частности, риторика стала приобретать антироссийский оттенок. На днях он заявил, что не позволит продать белорусские предприятия россиянам.Напомним, в Белоруссии уже несколько месяцев не утихают массовые беспорядки. Сотни людей обвиняют власти в фальсификации президентских выборов. Каждое воскресенье в Минске и других крупных городах проходят акции протеста.Демонстрации жестко разгоняют силовики. Для усмирения протестующих они используют дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. В результате столкновений пострадали десятки белорусов.