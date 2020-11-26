Российский нейропсихолог, профессор Александр Тхостов считает, что вместе с коронавирусной инфекцией COVID-19 у человека могут проявиться заболевания, которые прежде не давали о себе знать. К ..

Российский нейропсихолог, профессор Александр Тхостов считает, что вместе с коронавирусной инфекцией COVID-19 у человека могут проявиться заболевания, которые прежде не давали о себе знать. К ним относятся, в частности – различные формы деменции.По словам Тхостова, при коронавирусе у человека может ухудшиться память. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о развивающейся болезни Альцгеймера. Доказательств того, что COVID-19 способен вызывать такие недуги нет: скорее всего, он просто усиливает проявления уже зародившейся ранее болезни.Ученый пояснил, что таким образом ковид помогает раскрыть слабые места зараженного организма. После выздоровления человеку стоит заняться их укреплением, сообщает