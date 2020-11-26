Торжество можно вынести на улицу или за город, но без посторонних.

Во время коронавирусного брифинга 29 ноября директор департамента здравоохранения Ольга Беляева напомнила, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора в учреждениях сферы запрещено проводить массовые мероприятия с участием детей из разных классов или групп.«Однако в масштабах сложившегося небольшого детского коллектива празднование Нового года вполне возможно», – разъяснила глава ведомства.Она добавила, что торжество можно вынести на улицу или за город, но без посторонних.Добавим, что в соседней Московской области праздники будут проходить по схожему сценарию.