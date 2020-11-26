Они считают, что необходимо строительство муниципального приюта на 850 мест.

Во Владимире общественники проверили три приюта для бездомных животных - «Атлант», «Валента» и «Последний шанс».По словам активистов, здание и вольеры «Атланта» находятся в плохом состоянии. Есть замечания и по питанию.«Помимо специальных кормов, в рацион животных входят списанная колбаса с мясокомбината, объедки из школ. Это пища может быть опасна для питомцев», – рассказывают в Общественном совете областного центра.Сотрудники одного из приютов пожаловались на низкое качество ветеринарной помощи и приписках. Однако, проверить эту информацию активисты не смогли. Они считают, что необходимо строительство муниципального приюта на 850 мест.«Безнадзорных животных необходимо не бирковать, а чипировать. Это позволит следить за ними, определить количество бездомных животных и необходимое количество бюджетных средств», – уверены зоозащитники.Члены Общественного совета Владимира намерены посетить приюты в Нижнем Новгороде и Ярославле, которые сравнят с владимирским. Итоги обсудят на декабрьском заседании Совета.Напомним, что в 2020 году в силу вступил федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Он разграничивает полномочия между различными органами власти, определяет правила содержания животных и защищает их от жестокого обращения.