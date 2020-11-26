Главе Повалихинского поселения Костромской области Марине Удгодской предложили стать депутатом Госдумы. С инициативой выступили в Российской партии пенсионеров.

Главе Повалихинского поселения Костромской области Марине Удгодской предложили стать депутатом Госдумы. С инициативой выступили в "Российской партии пенсионеров".Партия предложила Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму VIII созыва. "Поддержка земляков в ходе прошедших выборов является наглядным доказательством того, что сегодня востребовано новое поколение политиков и управленцев", – говорится в заявлении пресс-службы политсилы.В сентябре Марина Удгодская выиграла выборы в Повалихинском районе у действующего главы поселения Николая Локтева. За нее проголосовали более 61% избирателей.Удгодская родилась в 1985 году. Окончила Чухломской лесопромышленный техникум.В данных о месте работы было указано, что она работала уборщицей служебных поселений в сельской администрации. Позже в администрации Костромской области рассказали, что это была подработка, и у нее имеется опыт работы депутатом на селе.