Для начала работ не готова даже проектно-сметная документация.

Во время брифинга по коронавирусу, 29 ноября, директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утёмова отметила, что строительство поликлиники в Струнино включено в программу по модернизации первичного звена.По словам главврача области, возведение объекта обеспечено финансовыми средствами. Однако местных жителей не устраивают сроки - 2023 год. Елена Утёмова пояснила, что вопрос проектирования больницы не находится в компетенции её ведомства.«Проектирование – это вопрос «Облстройзаказчика», которому выделяются деньги. Я знаю, что готовится техническая документация для определения организации, которая займётся разработкой ПСД», - добавила она.Дальше всё зависит от сроков подготовки проекта, прохождения госэкспертизы и передачи его в депздрав.Как только появится проект, возникнет и понимание стоимости проекта, а также объёмы строительных работ. После чего, будет конкурс по поиску застройщика.«Мы понимаем, что это вторая половина 2021 года, за этот период построить поликлинику невозможно. Поэтому, возможно, это будет 2021-2022 год», - резюмировала она.