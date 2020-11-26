Как отапливается частный сектор? Сотрудники МЧС вышли в рейд напомнить жителям, что в отопительный период риск возникновения пожаров возрастает. В этот раз – профилактическая работа на

Как отапливается частный сектор? Сотрудники МЧС вышли в рейд напомнить жителям, что в отопительный период риск возникновения пожаров возрастает. В этот раз – профилактическая работа на улице Доватора. Зачастую частники согреваются не за счёт центрального отопления, а благодаря печному или газовому. Кто-то использует и электрообогреватели. И если в работе они начнут давать сбои – это