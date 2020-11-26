По результатам проверки прокуратурой в УФСИН области внесено представление.

Заместитель прокурора области Анатолий Дрок провел проверку в Головинской женской колонии в Судогодском районе.В ходе проверки выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства в части организации труда осужденных, материально-бытового обеспечения деятельности учреждения, наличия полного перечня необходимых лекарственных препаратов, соблюдения пожарной безопасности.По результатам проверки прокуратурой в УФСИН области внесено представление, устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.