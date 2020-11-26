Объединенное кредитное бюро предупредило россиян о новой схеме работы телефонных мошенников. Злоумышленники пытаются убедить своих жертв в том, что на их имя пытаются взять ..

Объединенное кредитное бюро предупредило россиян о новой схеме работы телефонных мошенников. Злоумышленники пытаются убедить своих жертв в том, что на их имя пытаются взять кредит.Преступники представляются сотрудниками бюро кредитных историй и сообщают, что несколько банков одновременно запросили кредитную историю человека. Когда жертва сообщает, что не собиралась брать кредиты, мошенники отвечают, что от их имени действуют другие лица, сообщает телеканал "".В конце концов злоумышленники заверяют человека в том, что для отмены выдачи средств нужно самому подать заявку на кредит, а после – вернуть деньги банку. Затем бедняге подсовывают реквизиты банковского счета, на который нужно перечислить средства. При этом, разумеется, счет принадлежит не банку, а самим мошенникам.