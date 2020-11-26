Эпидситуация по коронавирусу в регионе остается стабильно напряженной, говорят чиновники. Занятость коечного фонда – 84 процента. Кстати, на этой неделе новых койко-мест в лечебных

Эпидситуация по коронавирусу в регионе остается стабильно напряженной, говорят чиновники. Занятость коечного фонда – 84 процента. Кстати, на этой неделе новых койко-мест в лечебных учреждениях области не открывали. Они появятся к началу декабря, во 2 и 5 городских больницах. Не уменьшается и количество пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме. И еще одна немаловажная