Удалось обнаружить следы и помет зубра - последнего дикого европейского быка.

Сотрудниками областной "Дирекции особо охраняемых природных территорий" были замечены следы редких видов животных.Зоологи провели рейд по "Гороховецким болотам", это памятник природы регионального значения. Удалось обнаружить следы и помет зубра - последнего дикого европейского быка. Это одно из самых больших млекопитающих. Его высота доходит почти до 2-х метров, а вес до тонны. Кроме того, удалось найти на соснах метки бурого медведя и обыкновенной рыси. Увидеть этих животных вживую очень сложно.